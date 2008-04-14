Gerüchte über den Zusammenschluss zwischen Delta und Northwest verdichten sich

Seit ein paar Tagen erfahren die Fusionsgerüchte immer mehr Vortrieb. Fakt ist, dass sich Delta und Northwest Airlines immer einig waren und die Piloten nach wie vor uneinig sind.

Falls sich die beiden Unternehmungen zusammenschliessen, würde an den Passagierzahlen gemessen, die grösste Fluggesellschaft entstehen. Seit ein paar Tagen erhärten sich die Gerüchte, dass ein Zusammenschluss kurz bevor stehen soll. Das Management hat vor ein paar Wochen bereits durchschimmern lassen, dass eine Fusion eventuell auch ohne das Einverständnis der Pilotengewerkschaften realisiert werden könnte. Wir von FliegerWeb sind gespannt wie sich das Gerücht weiter entwickelt.