Gerüchte über China Eastern und Shanghai Air

Die Regierung von Shanghai soll einen Vorschlag zur Fusionierung der China Eastern und Shanghai Airlines angenommen haben.

Dies berichtete eine Zeitung ohne Quellen anzugeben. Beide Airlines liessen durch ihre Sprecher verlauten, nichts von einem solchen Vorschlag zu wissen. Quellen, die mit dem Fall vertraut sind, sollen Reuters gemeldet haben, dass die Regierung in Shanghai über die Möglichkeit eines Zusammenschlusses berät. China Eastern sucht seit einiger Zeit einen potentiellen Partner, ein Verkauf eines Anteils von 24% an Singapore Airlines wurde jedoch im Januar abgelehnt.