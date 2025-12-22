Gepäckabgabe am Flughafen Bremen

Flughafen Bremen (Foto: Flughafen Bremen)

Am Flughafen Bremen ist es schon bald möglich das Gepäck selbst einzuchecken und am Automaten abzugeben.

Online für die Reise einchecken und dann das Gepäck ganz bequem selbst am Automaten aufgeben – das ist auch am Flughafen Bremen bald möglich. „Mit dem Self-Bag-Drop-Angebot erweitern wir unseren Service rund um den Check-in für Reisende“, sagt Dr. Marc Cezanne, Geschäftsführer am Flughafen Bremen und ergänzt: „Von anderen Flughäfen wissen wir, dass diese zusätzliche Möglichkeit sehr gerne angenommen wird – vor allem von erfahrenen Flugreisenden, die den möglichen Zeitgewinn sehr schätzen.“

Bereits im kommenden Jahr soll der Self-Bag-Drop-Service am Flughafen Bremen an den Start gehen. „Zu Beginn können die Gäste der Lufthansa das Angebot wahrnehmen. Wir wollen aber perspektivisch so vielen Airlines wie möglich die Teilnahme ermöglichen“, erklärt der Geschäftsführer. Dementsprechend finden Reisende künftig im Check-in-Bereich des Flughafens Self-Service-Terminals der teilnehmenden Airlines.

Mitarbeitende unterstützen bei der Gepäckaufgabe

Von der Neuerung verspricht sich der Flughafen vor allem mehr Zeitersparnis für Fluggäste. Wer Gepäck eigenständig aufgibt, ist dabei aber nicht auf sich allein gestellt: Bei Fragen zum neuen Angebot steht weiterhin Personal unterstützend zur Verfügung.

Dr. Marc Cezanne betont, dass die Neuerung in erster Linie eine Prozessvereinfachung darstellt. „Gerade Vielfflieger und erfahrene Fluggäste können ihren Abflug dadurch schneller abwickeln“, sagt er. Darüber hinaus hilft der neue Service auch dabei, die Standortkosten am Flughafen Bremen perspektivisch zu senken.