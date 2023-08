Gemini erneut unter Chapter 11

Die Frachtfluggesellschaft Gemini Air Cargo begibt sich erneut unter Gläubigerschutz. Gemini ist eine der grössten Vermieter von Frachtflugzeugen.

Die Frachtgesellschaft aus Washington Dulles vermietet ihre DC-10-30F und MD-11F Frachter samt Besatzung unter ACMI Verträgen (Aircraft Crew Maintenance and Insurance) an die Kunden. Die Gesellschaft ging 1995 unter Swissair Flugnummern ab Basel an den Start, Swissair Cargo war der erste Kunde von Gemini Air Cargo. Gemini gibt als Grund für Chapter 11 die hohen Treibstoffpreise an. Erst im August 2006 konnte sich die Frachtfluggesellschaft aus dem Gläubigerschutz trennen und muss nun schon wieder restrukturiert werden. Nach Angaben der Geschäftsleitung schiessen die Hauptinvestoren weitere 14 Millionen ein, damit der Flugbetrieb nicht gefährdet sei.