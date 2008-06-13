Gebühr für Gepäckaufgabe bei zwei weiteren US-Airlines

Laut Medienberichten werden nun auch die amerikanischen Fluggesellschaften United Airlines und US Airways zukünftig eine Gebühr für das Aufgeben von Gepäckstücken verlangen.

Die zwei Fluggesellschaften schliessen sich somit American Airlines an, welche vor einigen Wochen einen ähnlichen Schritt durchgeführt hat. United Airlines gab gestern, Donnerstag, bekannt, dass sie ab heute eine Gebühr von 15 US-Dollar für die Gepäckaufgabe von Passagieren, die privat unterwegs sind und im Voraus gebucht haben, verlangen wird. Zusätzlich wird die Fluggesellschaft auf das Aufgeben eines zweiten Gepäckstückes eine Gebühr von 25 US-Dollar erheben. US Airways gaben bekannt, dass sie ab dem 9. Juli eine Gebühr von 15 US-Dollar verlangen wird. Diese Anpassungsprozesse werden von den Fluggesellschaften durchgeführt, um die Treibstoffpreise, welche innerhalb von einem Jahr auf das Doppelte angestiegen sind, zu kompensieren.