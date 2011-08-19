Gazpromavia kauft Superjet 100

Die Tochtergesellschaft des russischen Energiekonzerns Gazprom hat an der MAKS in Moskau den Kauf von zehn Superjet 100 bekannt gegeben.

Einen Tag nach der Kaufbekanntgabe eines Auftrags über zwölf Superjet 100 durch die indonesische PT Sky Aviation kann Superjet International eine weitere Bestellung für zehn ihrer Superjets an Land ziehen. Die Flugzeuge für Gazpromavia sollen ab 2013 ausgeliefert werden. Mit diesen Neubestellungen ist Superjet International zuversichtlich, während den nächsten Jahren mehr als 1.000 ihrer Superjet 100 Verkehrsflugzeuge verkaufen zu können.