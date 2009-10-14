Gatwick Verkauf könnte doch länger dauern

Die spanische Flughafenbetreiberin Ferrovial glaubt, dass der definitive Verkauf des Flughafens London Gatwick länger dauern könnte als angenommen.

Entgegen der kürzlich demonstrierten Zuversicht von Seiten der BAA sagte Inigo Meiras von Ferrovial gegenüber Journalisten, er gehe davon aus, dass diese Angelegenheit noch mehr Zeit in Anspruch nehmen könnte, selbst wenn der Prozess jetzt fortgeschritten zu sein scheint. Die Gespräche seien weiterhin am Laufen und es gäbe mehrere Interessenten. Letzte Woche hiess es noch, der Vertrags mit Global Infrastructure Partners stehe kurz vor dem Abschluss. Meiras sagte, er erwarte, dass BAA 2010 eine Anleihenemmission von 1 Milliarde Pfund machen wird. Inigo Meiras wird nächste Woche das Amt des CEOs bei Ferrovial antreten.



