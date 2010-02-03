Garuda will an die Börse

Garuda Indonesia will mit dem Gang an die Börse US$300 Millionen Aktienkapital generieren.

Der erste Börsengang soll Mitte Jahr vonstatten gehen. Laut Aussagen von CEO Emirsyah Satar sei die Kreditanstalt noch nicht bestimmt, der Schritt werde aber definitiv im zweiten oder dritten Quartal erfolgen. Auch über die Grösse des Anteils wurde noch nicht entschieden, er könne aber bis zu 40 Prozent betragen, so Satar. Inzwischen ist die Airline dabei, ihren Schulden-Rückzahlungs-Prozess abzuschliessen. Es bleibe noch ein Vertrag mit der European Credit Agency zu unterzeichnen, dies werde am 25. Februar 2010 geschehen.