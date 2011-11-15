Garuda wählt LEAP-X für A320neo

Garuda Indonesia Airlines hat an der Dubai Airshow 2011 bekannt gegeben, dass sie sich für ihre bestellten Airbus A320neo Jets für das LEAP-1A von CFM International entschieden habe.

Für ihre herkömmlichen A320 Verkehrsflugzeuge sprach sich Garuda für das CFM56-5B aus und neben den Triebwerkoptionen für die A320 Familie gab die Airline aus Indonesien auch den Kauf von Rolls-Royce Trent 700 für ihre A330 Langstreckenjets bekannt. Garuda hat bei Airbus zehn A320neo bestellt. CFM International beziffert den Triebwerkdeal mit einem Marktwert von 220 Millionen US Dollar.