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Garuda wählt LEAP-X für A320neo

15.11.2011 BGRO
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Garuda Indonesia Airlines hat an der Dubai Airshow 2011 bekannt gegeben, dass sie sich für ihre bestellten Airbus A320neo Jets für das LEAP-1A von CFM International entschieden habe.

Für ihre herkömmlichen A320 Verkehrsflugzeuge sprach sich Garuda für das CFM56-5B aus und neben den Triebwerkoptionen für die A320 Familie gab die Airline aus Indonesien auch den Kauf von Rolls-Royce Trent 700 für ihre A330 Langstreckenjets bekannt. Garuda hat bei Airbus zehn A320neo bestellt. CFM International beziffert den Triebwerkdeal mit einem Marktwert von 220 Millionen US Dollar.
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