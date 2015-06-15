Garuda platziert Grossauftrag bei Boeing

Garuda Indonesia Boeing Order (Foto: Boeing Concept)

Garuda Indonesia und Boeing haben heute an der Paris Air Show die Unterzeichnung einer Kaufabsichtserklärung für dreissig Boeing 787-9 und dreissig Boeing 737 MAX 8 bekannt gegeben.

Neben diesem Grossauftrag für Boeing wird Airbus auch nicht leer ausgehen, Garuda hat im gleichen Zug auch eine Kaufabsichtserklärung für dreissig Airbus A350 XWB bekanntgegeben. Mit diesen Grossbestellungen ist der Auftragsreigen an der Paris Air Show eröffnet. Der neue Auftrag bei Boeing entspricht nach den aktuellen Listenpreisen einem Wert von mehr als zehn Milliarden US Dollar. Die dreissig Airbus A350 Jets kosten ebenfalls rund neun Milliarden US Dollar.

Garuda Indonesia will mit diesen Jets eine kontinuierliche Erneuerung und Erweiterung der Flotte garantieren. Garuda hat bereits im Herbst 2014 eine Kaufabsichtserklärung für fünfzig Boeing 737 MAX 8 platziert, diese bleibt nach Aussagen der Geschäftsleitung von Garuda bestehen.