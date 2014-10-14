Garuda platziert Großauftrag bei Boeing

Die indonesische Fluggesellschaft bestellt bei dem US-amerikanischen Flugzeugbauer Boeing fünfzig Boeing 737 Max.

Garuda Indonesia und Boeing haben am 12. Oktober 2014 einen Kaufvertrag über fünfzig Boeing 737 Max-8 bekannt gegeben. Der Auftrag entspricht nach den aktuellen Listenpreisen einem Wert von 4,9 Milliarden US Dollar. Sechsundvierzig Maschinen aus dem neu unterzeichneten Kaufvertrag sind wirklich frische Aufträge. Vier Flugzeuge sind Umwandlungen aus einer bestehenden Bestellung von Boeing 737-800NG Maschinen.

Mittlerweile konnte Boeing insgesamt 2.295 Aufträge für die neu aufgelegte Boeing 737 MAX Familie von 47 Betreibern weltweit in ihre Bestellbücher aufnehmen.