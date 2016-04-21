Garuda kauft A330neo

Airbus A330neo Avolon (Foto: Airbus)

Garuda Indonesia hat laut Airbus eine Bestellung über sieben herkömmliche A330 in die verbesserte A330neo (new engine option) Version umgewandelt.

Zu den sieben gewandelten Positionen kommen noch sieben Neubestellungen dazu, Garuda wird damit insgesamt 14 A330neo übernehmen. Garuda hat sich zum Kauf der A330-900neo entschieden, nach den aktuellen Listenpreisen hat der Auftrag einen Wert von rund 4 Milliarden US Dollar.

Airbus entwickelt aus dem A330-200 den A330-800neo und auf der Basis des A330-300 wird der A330-900neo entwickelt. Die Priorität liegt bei der Entwicklung des A330-900neo, der als erste Variante am Markt verfügbar sein wird.

Die Weiterentwicklungen werden durch das neue Trent 7000 von Rolls Royce angetrieben und die Flügel werden überarbeitete Winglets erhalten. Airbus strebt bei den zwei neu lancierten Langstreckenjets eine verbesserte Treibstoff Effizienz von 14 Prozent an, dabei soll die Ersatzteilbewirtschaftung zu 95 Prozent gleich sein wie beim Ausgangsmodell. Die A330neo Varianten sollen für die Piloten mit einer A330 Musterberechtigung geflogen werden können.