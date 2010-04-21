Garuda erhält ihr 75. Flugzeug

Garuda Indonesia Airlines hat ihr 75. Flugzeug in Empfang genommen: Eine Boeing 737-800 Next Generation.

Garuda Indonesia hat ihr 75. Flugzeug in Empfang genommen: Eine Boeing 737-800 Next Generation.

Die staatliche indonesische Fluggesellschaft betreibt eine vorwiegend aus Boeing 747 und Boeing 737 Flugzeug bestehende Flotte und will im laufenden Jahr 23 weitere 737-800 aufnehmen, sowohl von Boeing als auch von Leasing Firmen. Bis Ende Jahr will sie über eine 737-800 Flotte mit insgesamt 42 Flugzeugen verfügen. Bis 2014 soll ihre ganze Flotte von 67 auf 116 Maschinen wachsen.

FliegerWeb News Sendung mit folgenden Themen: Verkehrszahlen in den USA stabilisieren sich. Airbus A330-200F zugelassen. Aero Friedrichshafen voller Erfolg. Eurofighter sehr zuverlässig. F-35B landet vertikal.