Garuda baut Inlandbetrieb aus

Die indonesische Nationalfluggesellschaft Garuda Indonesia wird 18 neue Inlandstrecken eröffnen.

Damit will sie die sinkende Nach- frage im internationalen Verkehr kompensieren und der steigenden Inlandnachfrage gerecht werden. Die Nachfrage sei in verschiedenen Inlandregionen gestiegen. Die neuen Strecken werden nächstes Jahr in Betrieb genommen, sobald die neuen Flugzeuge geliefert werden. Garuda hat mehrere neue Boeing Flugzeuge bestellt.