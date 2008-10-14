Garuda Indonesien hat bessere Aussicht

Garuda Indonesia will im Jahr 2008 einen Reingewinn von USD 55 Millionen erzielen. Das wäre eine Zunahme um 100 Prozent im Vergleich zum Gewinn von 2007.

Garuda CEO Emirsyah Satar sagte, das Ziel sollte dank der erwarteten Einnahmen von USD 1,85 Milliarden erreicht werden. „Der Anstieg der Einnahmen ist vor allem auf Inland- und Regionalstrecken in Asien zustande gekommen,“ sagt er.

Garuda hat 50 Boeing 737-800 bestellt, vier davon sind bereits in Betrieb gegangen. Neben den für Regionalflüge bestimmten 737 hat Garuda 10 777 bestellt, mit denen London und Amsterdam angeflogen werden sollen, sobald die indonesische Fluggesellschaft von der schwarzen Liste der EU gestrichen wird.