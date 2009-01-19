GOL wird acht Jahre alt

GOL Linhas Aereas Inteligentes S.A. feiert ihren achten Geburtstag und durfte seit ihrer Lancierung 2001 mehr als 100 Millionen Passagiere begrüssen.

Seit die Fluggesellschaft ins Geschäft eingestiegen ist, hat sie sich mehr als 40 Prozent des Marktanteils erarbeitet und bedient heute 59 Destinationen mit 104 Flugzeugen. Sie beschäftigt 16.000 Angestellte und hält fünf Handelsmarken: GOL, VARIG, SMILES, Voe Facil und Gollog. 2008 schloss GOL die Eingliederung der VARIG ab und bereits im dritten Quartal konnte sie von dem Zusammenschluss profitieren, wie ein Gewinn von US$ 26,13 Millionen und eine Auslastung von 68 Prozent Ende Dezember zeigten. GOL will die Kapazität im Laufe des Jahres auf 110 Flugzeuge erweitern.

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