GOL präsentiert Septemberzahlen

GOL Boeing 737-8 (Foto: GOL)

Mit GOL flogen im September 2020 insgesamt 1,119 Millionen Passagiere, verglichen mit dem Vorjahresseptember entspricht dies einem Corona bedingten Minus von 60,3 Prozent.

Bei der brasilianischen GOL Linhas Aéreas Inteligentes wurde die Verkehrsleistung wegen der COVID-19 Gesundheitskrise verglichen mit dem Vorjahresseptember um 60,0 Prozent auf 1,687 Milliarden Sitzplatzkilometer abgebaut, die Nachfrage hat sich um 60,6 Prozent auf 1,349 Sitzplatzkilometer verschlechtert. Die durchschnittliche Sitzplatzauslastung lag bei 80,0 Prozent und hat sich somit um 1,3 Prozentpunkte verschlechtert.

In den ersten neun Monaten des laufenden Berichtjahres konnte GOL 11,577 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Verkehrsflugzeuge begrüßen, das entspricht einem Rückgang von 56,8 Prozent.