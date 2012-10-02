GOL platziert Großauftrag bei Boeing
02.10.2012 BGRO
Die brasilianische Fluggesellschaft GOL hat bei Boeing 60 Boeing 737 MAX in Auftrag gegeben.Der Auftrag entspricht nach den aktuellen Listenpreisen einem Wert von rund 6 Milliarden US Dollar. Boeing hat den neuen Großauftrag gestern Montag bekannt gegeben. Die Boeing 737 MAX wird am Markt voraussichtlich ab 2017 verfügbar sein und mit dem LEAP-1B von CFM International angetrieben. Die Boeing 737 MAX sollen sieben Prozent tiefere Betriebskosten haben als ihre Marktkonkurrenten.