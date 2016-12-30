GOL meldet weniger Passagiere

GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. Boeing 737 (Foto: Boeing)

Mit GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. flogen im November 2016 insgesamt 2,587 Millionen Passagiere, verglichen mit dem Vorjahresnovember entspricht dies einem Rückgang von 12,9 Prozent.

Bei der brasilianischen GOL wurde die Verkehrsleistung verglichen mit dem Vorjahresnovember um 6,4 Prozent auf 3.701 Millionen Sitzplatzkilometer zurück genommen, die Nachfrage hat sich um 0,5 Prozent auf 2.879 Millionen Sitzplatzkilometer abgeschwächt. Die durchschnittliche Sitzplatzauslastung lag bei 77,8 Prozent und hat sich somit um 4,6 Prozentpunkte verbessert.

In den ersten elf Monaten des laufenden Jahres konnte GOL 29,684 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Verkehrsflugzeuge begrüßen, das entspricht einem Minus von 16,1 Prozent.