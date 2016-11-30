GOL meldet weniger Passagiere

GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. Boeing 737 (Foto: Boeing)

Mit GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. flogen im Oktober 2016 insgesamt 2,581 Millionen Passagiere, verglichen mit dem Vorjahresoktober entspricht dies einem Rückgang von 17,5 Prozent.

Bei der brasilianischen GOL wurde die Verkehrsleistung verglichen mit dem Vorjahresoktober um 5,1 Prozent auf 3.796 Millionen Sitzplatzkilometer zurück genommen, die Nachfrage hat sich um 4,4 Prozent auf 2.885 Millionen Sitzplatzkilometer abgeschwächt. Die durchschnittliche Sitzplatzauslastung lag bei 76,0 Prozent und hat sich somit um 0,6 Prozentpunkte verbessert.

In den ersten zehn Monaten des laufenden Jahres konnte GOL 27,097 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Verkehrsflugzeuge begrüßen, das entspricht einem Minus von 16,4 Prozent.