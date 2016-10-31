GOL meldet weniger Passagiere

GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. Boeing 737 (Foto: Boeing)

Mit GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. flogen im September 2016 insgesamt 2,542 Millionen Passagiere, verglichen mit dem Vorjahresseptember entspricht dies einem Rückgang von 14,7 Prozent.

Bei der brasilianischen GOL wurde die Verkehrsleistung verglichen mit dem Vorjahresseptember um 3,4 Prozent auf 3.658 Millionen Sitzplatzkilometer zurück genommen, die Nachfrage hat sich um 1,2 Prozent auf 2.850 Millionen Sitzplatzkilometer abgeschwächt. Die durchschnittliche Sitzplatzauslastung lag bei 77,9 Prozent und hat sich somit um 1,8 Prozentpunkte verbessert.

In den ersten neun Monaten des laufenden Jahres konnte GOL 24,517 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Verkehrsflugzeuge begrüßen, das entspricht einem Minus von 16,3 Prozent.