GOL meldet weniger Passagiere

GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. Boeing 737 (Foto: Boeing)

Mit GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. flogen im Juni 2016 2,423 Millionen Passagiere, verglichen mit dem Vorjahresjuni entspricht dies einem Rückgang von 19,3 Prozent.

Bei der brasilianischen GOL wurde die Verkehrsleistung verglichen mit dem Vorjahresjuni um 5,9 Prozent auf 3.682 Millionen Sitzplatzkilometer zurück genommen, die Nachfrage hat sich um 7,1 Prozent auf 2.759 Millionen Sitzplatzkilometer abgeschwächt. Die durchschnittliche Sitzplatzauslastung lag bei 74,9 Prozent und hat sich somit um einen Prozentpunkt verschlechtert.

Im ersten Halbjahr 2016 konnte GOL 16,396 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Verkehrsflugzeuge begrüßen, das entspricht einem Minus von 16 Prozent.