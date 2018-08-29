GOL meldet mehr Passagiere

GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. Boeing 737 (Foto: Boeing)

Mit GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. flogen im Juli 2018 insgesamt 3,360 Millionen Passagiere, verglichen mit dem Vorjahresjuli entspricht dies einem Wachstum von 8,2 Prozent.

Bei der brasilianischen GOL wurde die Verkehrsleistung verglichen mit dem Vorjahresjuli um sieben Prozent auf 4,768 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, die Nachfrage hat sich um 6,3 Prozent auf 3,884 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert. Die durchschnittliche Sitzplatzauslastung lag bei 81,5 Prozent und hat sich somit um 0,5 Prozentpunkte verschlechtert.

In den ersten sieben Monaten 2018 konnte GOL 19,204 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Verkehrsflugzeuge begrüßen, das entspricht einem Plus von 2,9 Prozent.