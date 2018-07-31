GOL meldet mehr Passagiere

GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. Boeing 737 (Foto: Boeing)

Mit GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. flogen im Juni 2018 insgesamt 2,521 Millionen Passagiere, verglichen mit dem Vorjahresjuni entspricht dies einem Wachstum von 4,2 Prozent.

Bei der brasilianischen GOL wurde die Verkehrsleistung verglichen mit dem Vorjahresjuni um 4,7 Prozent auf 3.609 Millionen Sitzplatzkilometer ausgebaut, die Nachfrage hat sich um 4,6 Prozent auf 2.814 Millionen Sitzplatzkilometer verbessert. Die durchschnittliche Sitzplatzauslastung lag bei 78,1 Prozent und hat sich somit um 0,1 Prozentpunkte verschlechtert.

Im ersten Halbjahr 2018 konnte GOL 15,857 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Verkehrsflugzeuge begrüßen, das entspricht einem Plus von zwei Prozent.