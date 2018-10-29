GOL meldet Septemberzahlen

GOL Boeing 737-8 (Foto: GOL)

Mit GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. flogen im September 2018 insgesamt 2,659 Millionen Passagiere, verglichen mit dem Vorjahresseptember entspricht dies einem Nullwachstum.

Bei der brasilianischen GOL wurde die Verkehrsleistung verglichen mit dem Vorjahresseptember um 1,8 Prozent auf 3.796 Millionen Sitzplatzkilometer ausgebaut, die Nachfrage hat sich um 1,0 Prozent auf 2.963 Millionen Sitzplatzkilometer abgeschwächt. Die durchschnittliche Sitzplatzauslastung lag bei 78,1 Prozent und hat sich somit um 2,2 Prozentpunkte verschlechtert.

In den ersten neun Monaten des laufenden Jahres konnte GOL 24,520 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Verkehrsflugzeuge begrüßen, das entspricht einem Plus von 2,7 Prozent.