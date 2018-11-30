GOL meldet Oktoberzahlen

GOL Boeing 737-8 (Foto: GOL)

Mit GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. flogen im Oktober 2018 insgesamt 2,767 Millionen Passagiere, verglichen mit dem Vorjahresoktober entspricht dies einem Minus von 0,9 Prozent.

Bei der brasilianischen GOL wurde die Verkehrsleistung verglichen mit dem Vorjahresoktober um 0,8 Prozent auf 3,839 Milliarden Sitzplatzkilometer vermindert, die Nachfrage hat sich um 2,8 Prozent auf 3,036 Milliarden Sitzplatzkilometer abgeschwächt. Die durchschnittliche Sitzplatzauslastung lag bei 79,1 Prozent und hat sich somit um weitere 1,6 Prozentpunkte verschlechtert.

In den ersten zehn Monaten des laufenden Jahres konnte GOL 27,269 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Verkehrsflugzeuge begrüßen, das entspricht einem Plus von 2,3 Prozent.