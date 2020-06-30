GOL meldet Maizahlen

GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. Boeing 737 (Foto: Boeing)

Mit GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. flogen im Mai 2020 insgesamt 164 Tausend Passagiere (Vorjahr 2,740 Millionen), verglichen mit dem Vorjahresmai entspricht dies einem Einbruch von 94 Prozent.

Bei der brasilianischen GOL wurde die Verkehrsleistung verglichen mit dem Vorjahresmai um 93,7 Prozent auf 264 Millionen Sitzplatzkilometer abgebaut, die Nachfrage ist um93,7 Prozent auf 197 Millionen Sitzplatzkilometer eingebrochen. Die durchschnittliche Sitzplatzauslastung lag bei 74,8 Prozent und hat sich somit um 7,3 Prozentpunkte verschlechtert.

In den ersten fünf Monaten des laufenden Jahres konnte GOL insgesamt 8,653 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, das entspricht einem krisenbedingten Einbruch von 39,5 Prozent.