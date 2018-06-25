GOL meldet Maizahlen

GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. Boeing 737 (Foto: Boeing)

Mit GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. flogen im Mai 2018 insgesamt 2,543 Millionen Passagiere, verglichen mit dem Vorjahresmai entspricht dies einem Wachstum von 2,4 Prozent.

Bei der brasilianischen GOL wurde die Verkehrsleistung verglichen mit dem Vorjahresmai um 0,4 Prozent auf 3,584 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, die Nachfrage hat sich um 0,7 Prozent auf 2,752 Milliarden Sitzplatzkilometer verbessert. Die durchschnittliche Sitzplatzauslastung lag bei 76,8 Prozent und hat sich somit um 0,2 Prozentpunkte verbessert.

In den ersten fünf Monaten des laufenden Jahres konnte GOL insgesamt 13,364 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, das entspricht einem Wachstum von 1,6 Prozent.