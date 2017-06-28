GOL meldet Maizahlen

GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. Boeing 737 (Foto: Boeing)

Mit GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. flogen im Mai 2017 insgesamt 2,483 Millionen Passagiere, verglichen mit dem Vorjahresmai entspricht dies einem leichten Rückgang von 0,4 Prozent.

Bei der brasilianischen GOL wurde die Verkehrsleistung verglichen mit dem Vorjahresmai um 4,6 Prozent auf 3,571 Milliarden Sitzplatzkilometer abgebaut, die Nachfrage hat sich um 2,4 Prozent auf 2,734 Milliarden Sitzplatzkilometer abgeschwächt. Die durchschnittliche Sitzplatzauslastung lag bei 76,6 Prozent und hat sich somit um 1,7 Prozentpunkte verbessert.

In den ersten fünf Monaten des laufenden Jahres konnte GOL insgesamt 13,157 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, das entspricht einem Rückgang von 4,5 Prozent.