GOL kauft Leichtbausitze von Recaro

GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. Boeing 737 (Foto: Boeing)

GOL Linhas Aéreas hat bei Recaro Aircraft Seating Economy-Class-Flugzeugsitze des Modells BL3530 in Auftrag gegeben, um damit 86 Flugzeuge auszustatten.

Dieser Auftrag ist die erste Zusammenarbeit zwischen Recaro und der brasilianischen Fluggesellschaft. Für die Erstausstattung von 60 Flugzeugen und die Nachrüstung von 26 Flugzeugen setzt GOL Linhas Aéreas Inteligentes in der Economy Class auf die komfortablen Leichtbausitze von Recaro. Der BL3530 bietet Premium-Sitzqualität auf Kurz- und Mittelstreckenflügen und ermöglicht den Fluggästen, ihre eigenen elektronischen Geräte an Bord aufzuladen und mit einer Halterung zu nutzen. Innovative Connectivity-Lösungen und intelligentes Design ermöglichen am Sitz eine ergonomische Positionierung von Tablet-Geräten in allen Standardgrößen. So kann der Passagier sein Gerät bequem aus jedem Blickwinkel zu nutzen.

Flexibler Sitz mit Konnektivität

Der BL3530 ist sehr flexibel und bietet viele Möglichkeiten zur Modifikation. Die raumsparende Rückenlehne lässt eine effiziente Nutzung der Kabine zu, das geringe Gewicht senkt den Kerosinverbrauch und eine hohe Wartungsfreundlichkeit ist über den gesamten Lebenszyklus des Sitzes gewährleistet. Die Fluggesellschaft mit Sitz in São Paulo wurde 2001 gegründet. Mittlerweile befördert GOL in Brasilien mit einer Flotte von 116 Flugzeugen die meisten Passagiere. Außerhalb von Brasilien werden Ziele in Südamerika sowie die Karibik angeflogen.

Auf den Bildern: Die Fluggesellschaft GOL Linhas Aéreas aus Brasilien bestellte bei Recaro Aircraft Seating Economy-Class-Flugzeugsitze des Modells BL3530, um damit 86 Flugzeuge auszustatten: Von links nach rechts: Net Akbar – Senior Sales Director Recaro Aircraft Seating Americas Paulo Miranda – CXO Chief Experience Officer GOL Linhas Aéreas Inteligentes Jochen Weidner – VP Program Management & Customer Service Recaro Aircraft Seating Americas Isabela Davies – Supply Chain / Procurement Aeronautical Services GOL Linhas Aéreas Inteligentes Dr. Mark Hiller – Geschäftsführender Gesellschafter Recaro Aircraft Seating Constantino de Oliveira Junior, Chairman GOL Linhas Aéreas Inteligentes Lester Olivas – Sales Director Recaro Aircraft Seating Americas Paulo Kakinoff – CEO Chief executive officer GOL Linhas Aéreas Inteligentes.

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