GOL gibt Septemberzahlen bekannt

GOL Boeing 737-8 (Foto: GOL)

Mit GOL flogen im September 2023 insgesamt 2,524 Millionen Passagiere, verglichen mit dem Corona-September des Vorjahres waren das 14,1 Prozent mehr.

Bei der brasilianischen GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. wurde die Verkehrsleistung verglichen mit dem Vorjahresseptember um 4,7 Prozent auf 3,338 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, während sich die Nachfrage um 6,7 Prozent auf 2,781 Milliarden Sitzplatzkilometer verbesserte. Die durchschnittliche Sitzplatzauslastung lag bei 83,3 Prozent und hat sich somit um 1,6 Prozentpunkte verbessert.

In den ersten neun Monaten des laufenden Jahres konnte GOL 23,095 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, das entspricht einem Plus von achtzehn Prozent.