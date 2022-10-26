GOL gibt Septemberzahlen bekannt

GOL Boeing 737-8 (Foto: GOL)

Mit GOL flogen im September 2022 insgesamt 2,211 Millionen Passagiere, verglichen mit dem Corona September des Vorjahres waren das 33,7 Prozent mehr.

Bei der brasilianischen GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. wurde die Verkehrsleistung verglichen mit dem Vorjahresseptember um 36,9 Prozent auf 3,189 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, während sich die Nachfrage um 41,4 Prozent auf 2,605 Milliarden Sitzplatzkilometer verbesserte. Die durchschnittliche Sitzplatzauslastung lag bei 81,7 Prozent und hat sich somit um 2,6 Prozentpunkte verbessert.