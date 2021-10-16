GOL gibt Septemberzahlen bekannt

GOL Boeing 737-8 (Foto: GOL)

Mit GOL flogen im September 2021 insgesamt 1,654 Millionen Passagiere, ein Jahr zuvor waren es wegen Corona 1,119 Millionen.

Bei der brasilianischen GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. wurde die Verkehrsleistung verglichen mit dem Vorjahresseptember um 38,1 Prozent auf 2,329 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, während sich die Nachfrage um 36,8 Prozent auf 1,842 Milliarden Sitzplatzkilometer verbesserte. Die durchschnittliche Sitzplatzauslastung lag bei soliden 79,1 Prozent und hat sich somit um 0,8 Prozentpunkte abschwächte.