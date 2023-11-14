GOL gibt Oktoberzahlen bekannt

GOL Boeing 737 (Foto: GOL)

Mit GOL flogen im Oktober 2023 insgesamt 2,690 Millionen Passagiere, verglichen mit dem Corona-Oktober des Vorjahres waren das 8,6 Prozent mehr.

Bei der brasilianischen GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. wurde die Verkehrsleistung verglichen mit dem Vorjahresoktober um 1,2 Prozent auf 3,517 Milliarden Sitzplatzkilometer vermindert, während sich die Nachfrage um 2,6 Prozent auf 2,973 Milliarden Sitzplatzkilometer verbesserte. Die durchschnittliche Sitzplatzauslastung lag bei 84,5 Prozent und hat sich somit um 3,1 Prozentpunkte verbessert.

In den ersten zehn Monaten des laufenden Jahres konnte GOL 25,786 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, das entspricht einem Plus von siebzehn Prozent.