GOL gibt Oktoberzahlen bekannt

GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. Boeing 737 (Foto: Boeing)

Mit GOL flogen im Oktober 2022 insgesamt 2,478 Millionen Passagiere, verglichen mit dem Corona Oktober des Vorjahres waren das 32,1 Prozent mehr.

Bei der brasilianischen GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. wurde die Verkehrsleistung verglichen mit dem Vorjahresoktober um 46,0 Prozent auf 3,560 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, während sich die Nachfrage um 40,9 Prozent auf 2,897 Milliarden Sitzplatzkilometer verbesserte. Die durchschnittliche Sitzplatzauslastung lag bei 81,4 Prozent und hat sich somit um 2,9 Prozentpunkte verschlechtert.