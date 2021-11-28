GOL gibt Oktoberzahlen bekannt

GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. Boeing 737 (Foto: Boeing)

Mit GOL flogen im Oktober 2021 insgesamt 1,875 Millionen Passagiere, ein Jahr zuvor waren es wegen Corona 1,519 Millionen.

Bei der brasilianischen GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. wurde die Verkehrsleistung verglichen mit dem Vorjahresoktober um 5,3 Prozent auf 2,439 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, während sich die Nachfrage um 13,9 Prozent auf 2,056 Milliarden Sitzplatzkilometer verbesserte. Die durchschnittliche Sitzplatzauslastung lag bei soliden 84,3 Prozent und hat sich somit um 6,4 Prozentpunkte verbessert.