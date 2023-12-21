GOL gibt Novemberzahlen bekannt

GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. Boeing 737 (Foto: Boeing)

Mit GOL flogen im November 2023 insgesamt 2,507 Millionen Passagiere, verglichen mit dem November des Vorjahres waren das 0,4 Prozent weniger.

Bei der brasilianischen GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. wurde die Verkehrsleistung verglichen mit dem Vorjahresnovember um 7,3 Prozent auf 3,269 Milliarden Sitzplatzkilometer vermindert, während sich die Nachfrage um sechs Prozent auf 2,998 Milliarden Sitzplatzkilometer abschwächte. Die durchschnittliche Sitzplatzauslastung lag bei 85,0 Prozent und hat sich somit um 3,7 Prozentpunkte verbessert.

In den ersten elf Monaten des laufenden Jahres konnte GOL 28,292 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, das entspricht einem Plus von 15,2 Prozent.