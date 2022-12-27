GOL gibt Novemberzahlen bekannt

GOL Boeing 737-8 (Foto: GOL)

Mit GOL flogen im November 2022 insgesamt 2,516 Millionen Passagiere, verglichen mit dem Corona November des Vorjahres waren das 26,0 Prozent mehr.

Bei der brasilianischen GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. wurde die Verkehrsleistung verglichen mit dem Vorjahresnovember um 29,7 Prozent auf 3,524 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, während sich die Nachfrage um 28,5 Prozent auf 2,867 Milliarden Sitzplatzkilometer verbesserte. Die durchschnittliche Sitzplatzauslastung lag bei 81,3 Prozent und hat sich somit um 0,8 Prozentpunkte verschlechtert.

In den ersten elf Monaten des laufenden Jahres konnte GOL insgesamt 27,078 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, verglichen mit derselben Zeitspanne aus dem Corona Jahr 2021 entspricht dies einem Anstieg von 47,5 Prozent.