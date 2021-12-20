GOL gibt Novemberzahlen bekannt

GOL Boeing 737-8 (Foto: GOL)

Mit GOL flogen im November 2021 insgesamt 1,997 Millionen Passagiere, ein Jahr zuvor waren es wegen Corona 1,605 Millionen.

Bei der brasilianischen GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. wurde die Verkehrsleistung verglichen mit dem Vorjahresnovember um 20,4 Prozent auf 2,716 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, während sich die Nachfrage um 17,1 Prozent auf 2,231 Milliarden Sitzplatzkilometer verbesserte. Die durchschnittliche Sitzplatzauslastung lag bei 82,1 Prozent und hat sich somit um 2,3 Prozentpunkte verschlechtert.