GOL gibt Maizahlen bekannt

GOL Boeing 737-8 (Foto: GOL)

Mit GOL flogen im Mai 2022 insgesamt 2,025 Millionen Passagiere, verglichen mit dem Corona Mai des Vorjahres waren das knapp doppelt so viele.

Bei der brasilianischen GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. wurde die Verkehrsleistung verglichen mit dem Vorjahresmai um 124,5 Prozent auf 3,109 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, während sich die Nachfrage um 97,1 Prozent auf 2,403 Milliarden Sitzplatzkilometer verbesserte. Die durchschnittliche Sitzplatzauslastung lag bei 77,3 Prozent und hat sich somit um 10,7 Prozentpunkte verschlechtert.

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