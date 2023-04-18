GOL gibt Märzzahlen bekannt

GOL Boeing 737-8 (Foto: GOL)

Mit GOL flogen im März 2023 insgesamt 2,451 Millionen Passagiere, verglichen mit dem Corona-März des Vorjahres waren das 19,2 Prozent mehr.

Bei der brasilianischen GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. wurde die Verkehrsleistung verglichen mit dem Vorjahresmärz um 13,3 Prozent auf 3,518 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, während sich die Nachfrage um 17,2 Prozent auf 2,895 Milliarden Sitzplatzkilometer verbesserte. Die durchschnittliche Sitzplatzauslastung lag bei 82,8 Prozent und hat sich somit um 3,2 Prozentpunkte verbessert.