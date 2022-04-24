GOL gibt Märzzahlen bekannt
24.04.2022 RK
Mit GOL flogen im März 2022 insgesamt 2,093 Millionen Passagiere, verglichen mit dem Corona März des Vorjahres waren das doppelt so viele.
Bei der brasilianischen GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. wurde die Verkehrsleistung verglichen mit dem Vorjahresmärz um 93,0 Prozent auf 3,105 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, während sich die Nachfrage um 113,9 Prozent auf 2,470 Milliarden Sitzplatzkilometer verbesserte. Die durchschnittliche Sitzplatzauslastung lag bei 79,5 Prozent und hat sich somit um 7,8 Prozentpunkte verbessert.