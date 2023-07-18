GOL gibt Junizahlen bekannt

GOL Boeing 737-8 (Foto: GOL)

Mit GOL flogen im Juni 2023 insgesamt 2,271 Millionen Passagiere, verglichen mit dem Corona-Juni des Vorjahres waren das 21 Prozent mehr.

Bei der brasilianischen GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. wurde die Verkehrsleistung verglichen mit dem Vorjahresjuni um 15,4 Prozent auf 3,416 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, während sich die Nachfrage um 14,0 Prozent auf 2,586 Milliarden Sitzplatzkilometer verbesserte. Die durchschnittliche Sitzplatzauslastung lag bei 75,7 Prozent und hat sich somit um 0,9 Prozentpunkte verschlechtert.

Im ersten Halbjahr 2023 konnte GOL 14,971 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, das entspricht einem Plus von 18,7 Prozent.