GOL gibt Junizahlen bekannt

GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. Boeing 737 (Foto: Boeing)

Mit GOL flogen im Juni 2022 insgesamt 1,877 Millionen Passagiere, verglichen mit dem Corona Juni des Vorjahres waren das 55,2 Prozent mehr.

Bei der brasilianischen GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. wurde die Verkehrsleistung verglichen mit dem Vorjahresjuni um 68,6 Prozent auf 2,960 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, während sich die Nachfrage um 54,0 Prozent auf 2,269 Milliarden Sitzplatzkilometer verbesserte. Die durchschnittliche Sitzplatzauslastung lag bei 76,7 Prozent und hat sich somit um 7,2 Prozentpunkte verschlechtert.

FliegerWeb News Sendung 10. Juli 2022

Airbus A321XLR abgehoben

easyJet kauft weitere Airbus Jets

Zweite Beechcraft Denali in der Flugerprobung