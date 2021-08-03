GOL gibt Juni Zahlen bekannt

GOL Boeing 737-8 (Foto: GOL)

Mit GOL flogen im Juni 2021 insgesamt 1,210 Millionen Passagiere, ein Jahr zuvor waren es wegen Corona lediglich 320 Tausend.

Bei der brasilianischen GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. wurde die Verkehrsleistung verglichen mit dem Vorjahresjuni um 260 Prozent auf 1,755 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, während sich die Nachfrage um 282 Prozent auf 1,473 Milliarden Sitzplatzkilometer verbesserte. Die durchschnittliche Sitzplatzauslastung lag bei soliden 83,9 Prozent und hat sich somit um 4,7 Prozentpunkt verbessert.