GOL gibt Julizahlen bekannt

GOL Boeing 737-8 (Foto: GOL)

Mit GOL flogen im Juli 2023 insgesamt 2,865 Millionen Passagiere, verglichen mit dem Corona-Juli des Vorjahres waren das 14,5 Prozent mehr.

Bei der brasilianischen GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. wurde die Verkehrsleistung verglichen mit dem Vorjahresjuli um 3,3 Prozent auf 3,934 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, während sich die Nachfrage um 6,5 Prozent auf 3,281 Milliarden Sitzplatzkilometer verbesserte. Die durchschnittliche Sitzplatzauslastung lag bei 83,4 Prozent und hat sich somit um 2,6 Prozentpunkte verbessert.

In den ersten sieben Monaten des laufenden Jahres konnte GOL 17,836 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüssen, das entspricht einem Plus von achtzehn Prozent.