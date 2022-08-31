GOL gibt Julizahlen bekannt

GOL Boeing 737-8 (Foto: GOL)

Mit GOL flogen im Juli 2022 insgesamt 2,502 Millionen Passagiere, verglichen mit dem Corona Juli des Vorjahres waren das 34,7 Prozent mehr.

Bei der brasilianischen GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. wurde die Verkehrsleistung verglichen mit dem Vorjahresjuli um 42,6 Prozent auf 3,810 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, während sich die Nachfrage um 36,3 Prozent auf 3,079 Milliarden Sitzplatzkilometer verbesserte. Die durchschnittliche Sitzplatzauslastung lag bei 80,8 Prozent und hat sich somit um 3,7 Prozentpunkte verschlechtert.