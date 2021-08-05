GOL gibt Juli Zahlen bekannt

GOL Boeing 737-8 (Foto: GOL)

Mit GOL flogen im Juli 2021 insgesamt 1,858 Millionen Passagiere, ein Jahr zuvor waren es wegen Corona 692 Tausend.

Bei der brasilianischen GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. wurde die Verkehrsleistung verglichen mit dem Vorjahresjuli um 152,4 Prozent auf 2,673 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, während sich die Nachfrage um 173,3 Prozent auf 2,260 Milliarden Sitzplatzkilometer verbesserte. Die durchschnittliche Sitzplatzauslastung lag bei soliden 84,5 Prozent und hat sich somit um 6,4 Prozentpunkt verbessert.