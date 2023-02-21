GOL gibt Januarzahlen bekannt

GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. Boeing 737 (Foto: Boeing)

Mit GOL flogen im Januar 2023 insgesamt 3,084 Millionen Passagiere, verglichen mit dem Corona-Januar des Vorjahres waren das 11,1 Prozent mehr.

Bei der brasilianischen GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. wurde die Verkehrsleistung verglichen mit dem Vorjahresjanuar um 6,2 Prozent auf 4,424 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, während sich die Nachfrage um 8,9 Prozent auf 3,747 Milliarden Sitzplatzkilometer verbesserte. Die durchschnittliche Sitzplatzauslastung lag bei 84,7 Prozent und hat sich somit um 2,1 Prozentpunkte verbessert.

Das Jahr 2022 bei GOL

Im Jahr 2022 konnte GOL insgesamt 27,361 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, verglichen mit derselben Zeitspanne aus dem Corona Jahr 2021 entspricht dies einem Anstieg von 45,5 Prozent.