GOL gibt Februarzahlen bekannt

GOL Boeing 737-8 (Foto: GOL)

Mit GOL flogen im Februar 2024 insgesamt 2,291 Millionen Passagiere, verglichen mit dem Corona-Februar des Vorjahres waren das 22,0 Prozent mehr.

Bei der brasilianischen GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. wurde die Verkehrsleistung verglichen mit dem Vorjahresfebruar um 13,8 Prozent auf 3,230 Milliarden Sitzplatzkilometer ausgebaut, während sich die Nachfrage um 17,0 Prozent auf 3,230 Milliarden Sitzplatzkilometer verbesserte. Die durchschnittliche Sitzplatzauslastung lag bei 82,6 Prozent und hat sich somit um 2,2 Prozentpunkte verbessert.

Das Jahr 2022 bei GOL

Im Jahr 2022 konnte GOL insgesamt 27,361 Millionen Fluggäste an Bord ihrer Flugzeuge begrüßen, verglichen mit derselben Zeitspanne aus dem Corona Jahr 2021 entspricht dies einem Anstieg von 45,5 Prozent.